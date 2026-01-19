Еуропаға виза режимін жеңілдету: жақында Астанада келіссөз болады
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропаға виза режимін жеңілдетуге қатысты негізгі тәсілдер мен басымдықтар айқындалды.
- Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі визалық саясатты ырықтандыру, сондай-ақ халықаралық іскерлік және көші-қон байланыстарын кеңейту бағытындағы жұмыстарды жүйелі түрде жүргізіп келеді. Қазіргі уақытта Қазақстан 39 елмен визасыз режим орнатқан, - делінген ҚР СІМ баспасөз қызметінің Kazinform агенттігіне берген жауабында.
Сонымен қатар ведомство Еуропаға виза режимін жеңілдету бойынша келіссөзге қатысты түсінік берді.
- 2025 жылғы желтоқсанда Брюссель қаласында Қазақстан Республикасы мен Еуропа одағы арасындағы визаларды беру тәртібін жеңілдету және реадмиссия туралы келісімдер бойынша ресми келіссөздердің бірінші раунды өтті. Келіссөздер барысында тараптар келісімдер жобаларына қатысты мазмұнды пікір алмасып, негізгі тәсілдер мен басымдықтарды айқындады. Тараптар өзара іс-қимылды жалғастыруға уағдаласып, келесі консультацияларды жақын арада Астана қаласында өткізу жоспарланды, - деп аталып өткен министрлік ақпаратында.
Еске салсақ, Қазақстанға 87 елдің азаматы визасыз келе алады, тағы 107 елдің азаматы электронды визамен кіре алады.
Айта кетейік, ЕО үшінші елдермен визасыз саяхатқа қатысты ережелерді қатаңдатты.