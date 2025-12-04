KZ
    16:48, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Еуропалық Кеңес Президенті Антониу Кошта Ақордаға келді

    АСТАНА. KAZINFORM - Еуропалық Кеңес Президенті Антониу Кошта Мемлекет басшысымен келіссөз жүргізу үшін Ақордаға келді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Президент Европейского Совета прибыл в Акорду
    Фото: Ақорда

    Мәртебелі мейманды Қасым-Жомарт Тоқаев күтіп алды.

    Осыған дейін Астанаға Еуропалық Кеңес президенті Антониу Кошта ресми сапармен келетіні туралы жаздық.

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Антониу Кошта келіссөз жүргізіп, екіжақты ынтымақтастықтың даму перспективасын талқылайды.

