Еуропалық Кеңес төрағасы «Астаналар турнесіне» барады
АСТАНА.KAZINFORM - Еуропа кеңесінің төрағасы Антониу Кошта қыркүйек айының алғашқы апталарында «Астаналар турнесі» деп аталатын іс-шара аясында Еуроодақ елдерінің бірнеше астаналарын аралайды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Астаналарды аралау А.Коштаға алдағы еуропалық кеңес пен халықаралық саммиттерге дайындалу мақсатында ЕО-дағы жағдайға қатысты мемлекет және үкімет басшыларының пікірімен танысуға мүмкіндік береді деп хабарланды.
- Алдағы үш аптада мен Еуропаны аралап, олардың астаналарында ЕО басшыларымен кездесемін. Бұл әңгімелер алдағы айлардағы ортақ күн тәртібімізді қалыптастыруға көмектеседі. Еуропалық Кеңестің Президенті ретінде, әсіресе осы белгісіз уақытта барлық көшбасшылардың басымдықтарын тыңдау және түсіну менің міндетім. Менің рөлім консенсус құру. Әр сапарда ынтымақтастығымызды нығайтуға күш салатын боламын, өйткені бүгінгі болжауға болмайтын дүниеде біздің ең үлкен күшіміз – бірлік, - деді А.Кошта.
Президент А.Кошта көшбасшылармен кездесулерінде негізгі саяси басымдықтарды, сондай-ақ Еуропалық кеңестің жұмыс әдістерін талқылайды.
Еуропалық кеңес басшысы қыркүйектің 1-і мен 19-ы аралығында көптеген елге барады. Бельгия Премьер-министрі Барт де Вевермен алғашқы кездесу 27 тамызда Брюссельде өтті.
Турдың бірінші аптасында А.Кошта 2 қыркүйекте Словения Премьер-Министрі Роберт Голобпен кездеседі.
2 қыркүйекте еуропалық көшбасшы Загребте Хорватия премьер-министрі Андрей Пленковичпен де кездеседі. 3 қыркүйекте ол Венада Аустрия канцлері Кристиан Стоккермен кездеседі. 4 қыркүйекте Румынияда президент Никушор Данмен, Болгарияда премьер-министр Россен Желязковпен кездеседі.
Апта 5 қыркүйекте Чехияда премьер-министр Петр Фиаламен және Нидерландта премьер-министр Дик Шуфпен кездесулермен аяқталады.
Айта кетейік, Еуропалық кеңес президенті «Орталық Азия – Еуропа Одағы» саммитіне жоғары баға берді.