17:14, 17 Наурыз 2026 | GMT +5
Еуропалық одақ Қазақстан мұнайының экспортына кедергі келтірмейді
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропалық одақтың санкциялар жөніндегі арнайы өкілі Дэвид О’Салливан журналистерге арналған брифинг барысында бірқатар сауалға жауап берді.
Оның айтуынша, Еуропалық одақ Қазақстаннан жеткізілетін мұнайға ешқандай шектеу қоймаған. Қазіргі таңда қазақстандық мұнай ЕО-ның энергия қажеттілігінің шамамен 11-12 пайызын қамтамасыз етіп отыр.
— Біз Қазақстан мұнайына қатысты ешқандай кедергі келтірмейміз. Керісінше, оны жеткізудің тұрақты жүйесі маңызды, — деді ол.
Айта кетейік, Трамп ресейлік мұнайға салынған санкцияларды уақытша жеңілдетті.