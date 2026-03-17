KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:14, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Еуропалық одақ Қазақстан мұнайының экспортына кедергі келтірмейді

    АСТАНА. KAZINFORM — Еуропалық одақтың санкциялар жөніндегі арнайы өкілі Дэвид О’Салливан журналистерге арналған брифинг барысында бірқатар сауалға жауап берді.

    Фото: freepik

    Оның айтуынша, Еуропалық одақ Қазақстаннан жеткізілетін мұнайға ешқандай шектеу қоймаған. Қазіргі таңда қазақстандық мұнай ЕО-ның энергия қажеттілігінің шамамен 11-12 пайызын қамтамасыз етіп отыр.

    — Біз Қазақстан мұнайына қатысты ешқандай кедергі келтірмейміз. Керісінше, оны жеткізудің тұрақты жүйесі маңызды, — деді ол.

    Айта кетейік, Трамп ресейлік мұнайға салынған санкцияларды уақытша жеңілдетті.

    Тегтер:
    Еуропалық Одақ Энергетика Экспорт Мұнай
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар