Трамп ресейлік мұнайға салынған санкцияларды уақытша жеңілдетті
АСТАНА. KAZINFORM — Мұнай нарығындағы шиеленісті жағдай аясында АҚШ Қаржы министрлігі Ресей мұнайына қатысты санкцияларды уақытша жеңілдетті, деп жазды BILD агенттігі.
Ведомство теңізде, яғни танкерлерде тұрған шикі мұнай мен мұнай өнімдерін жеткізу және сату үшін арнайы лицензия берді. Лицензия бір ай мерзімге жарамды және Мәскеудің мәліметінше, шамамен 100 млн баррель мұнайға қатысты.
АҚШ Қаржы министрі Scott Bessent бұл қадам «Ресей үкіметіне елеулі қаржылық артықшылық әкелмейді» деп сендірді. АҚШ Ресейдің Russian invasion of Ukraine бастауына байланысты оның мұнайына санкциялар енгізген болатын. Алайда Iran-мен соғыс басталғаннан кейін мұнай бағасы күрт өсті. Бұған Strait of Hormuz арқылы әлемде өндірілетін мұнайдың шамамен 20%-ы тасымалданатыны және Тегеран бұл бағытты іс жүзінде жауып тастағаны себеп болды. Осы жағдайға байланысты Вашингтон мұнай тапшылығы мәселесін шешудің жолдарын қарастырып жатыр.
АҚШ Қаржы министрлігінің теңіздегі ресейлік мұнайға берген лицензиясы Ресейге қатысты тағы бір уақытша жеңілдіктен кейін қабылданды. Бұған дейін India-ға ресейлік мұнай сатып алуға рұқсат берілген еді.
АҚШ президенті Donald Trump апта басында мұнай нарығындағы тапшылықты өтеу үшін санкцияларды жеңілдетуі мүмкін екенін айтқан. Оның сөзінше: «Біз кейбір елдерге санкция енгіздік. Ормуз бұғазы қайта ашылғанша, бұл санкцияларды уақытша алып тастаймыз».
Сонымен қатар Германия канцлері Friedrich Merz АҚШ шешімін сынға алып, оны «қате қадам» деп атады. Оның айтуынша, Ресей әлі де Ukraine-дағы соғысты тоқтату жөнінде келіссөздер жүргізуге дайын екенін көрсеткен жоқ. «Сондықтан біз Мәскеуге қысымды күшейтуіміз керек», – деді канцлер.
Айта кетейік, бұған дейін әлемде мұнай бағасы 2022 жылдан бергі ең жоғары деңгейге жетті.