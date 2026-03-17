Еуропалық одақ үшінші елдерге қатысты тікелей қайталама санкциялар енгізуі мүмкін бе
АСТАНА. KAZINFORM - Еуропалық одақтың санкциялар жөніндегі арнайы өкілі Дэвид О’Салливан Қазақстанға қатысты жаңа шектеу шаралары қарастырылмайтынын мәлімдеді.
Оның айтуынша, Еуропалық одақ үшінші елдерге қатысты тікелей қайталама санкциялар енгізбейді.
- Біз үшінші елдердегі банктерге санкция салған кезде, бұл – сол банктер мен Еуропадағы корреспондент-банктер арасындағы операцияларға шектеу қою ғана, яғни оның әсері тікелей сол елдің банктеріне емес, біздің банктерге бағытталған, – деді ол.
Сонымен қатар ЕО қазіргі уақытта санкциялардың 20-пакетін қабылдау процесінде екенін атап өтті.
- Болашақта жаңа пакеттер де болады. Алайда қазіргі таңда Қазақстанға қатысты жаңа мәселелер анықталған жоқ. Дегенмен біз әрдайым қырағылық танытып, әлемдегі банктердің қызметін мұқият бақылап отырамыз, – деді Дэвид О’Салливан.
Ол Қазақстанға қатысты қандай да бір шұғыл шаралар жоспары жоқ екенін жеткізді. Сондай-ақ, арнайы өкіл Қазақстан экономикасына оң баға берді.
- Қазақстан экономикасы жақсы дамып келеді және айтарлықтай ілгерілеу бар. Мен елдің экономикалық болашағына қатысты біршама оптимистік көзқарастамын, – деді ол.
Бұған дейін Еуропалық одақ Қазақстан мұнайының экспортына кедергі келтірмейтінін жазғанбыз.