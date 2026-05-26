Еуропаны аптап ыстық жайлады: Ұлыбритания 103 жыл бұрынғы рекордты жаңартты
АСТАНА.KAZINFORM - Еуропаның бірнеше елінде тарихта болмаған жоғары температура тіркелді, деп хабарлайды BBC.
Ең қиын жағдай Ұлыбритания, Франция және Испанияда байқалып отыр, онда мамыр айының соңында-ақ температура нормадан айтарлықтай жоғарылады.
Метеорологиялық бюроның мәліметі бойынша, Лондонның «Хитроу» әуежайындағы ауа температурасы 26 мамырда 33,5 градус Цельсийге жетті.
Мамыр айындағы ең жоғары температура - 32,8 градус Цельсий, 1922 жылы Лондонның Кэмден ауданында тіркелген. Осындай температура 1944 жылы Риджентс-паркте, сондай-ақ Хоршэм мен Танбридж-Уэллсте де тіркелген.
Синоптиктер Ұлыбританиядағы аптап ыстықтың күшейе беретінін ескертеді. Сейсенбі күні температура 35 градус Цельсийге жетуі мүмкін, бұл мамыр айындағы ең жоғары көрсеткіш.
Сонымен қатар, кеше түнде Лондонда мамыр айындағы түнгі температура 19,4 градус Цельсий болды. Сарапшылар мұндай температура денсаулыққа өте қауіпті екенін айтады, себебі дене күндізгі аптаптан қалпына келуге уақыт таппайды.
Қалыпты аптап ыстық басқа еуропалық елдерге де әсер етті. Францияда 20-дан астам қала барлық уақыттағы температура рекордын жаңартты. Meteo France ұлттық қызметі қазіргі аптап ыстықты «мерзімінен бұрын және ұзаққа созылған» деп атады.
Испанияда бірнеше аймақта температура 40 градус Цельсийге жетті. Еуропаның көптеген бөліктерінде температура қазіргі уақытта қалыптыдан 12-15 градусқа жоғары.
Метеорологтар алдағы күндері Ұлыбританияда, Францияда және Испанияда тағы жүздеген температура рекордтары жаңаруы мүмкін деп болжайды. Сарапшылардың болжамы бойынша, Еуропадағы аптап ыстық кем дегенде аптаның соңына дейін жалғасады.
