Еуропарламент комитеті ЕО-дан тыс депортация орталықтарын құруды мақұлдады
АСТАНА. KAZINFORM – Еуропарламент комитеті ЕО-дан шығарылғандар үшін үшінші елдерде орталықтар құру бойынша шаралар пакетін мақұлдады. Бұл мәселе бойынша жалпы дауыс беру 12 мамырда өтуі мүмкін, деп хабарлады DW.
Еуропарламенттің азаматтық бостандықтар, әділет және ішкі істер комитеті Еуропалық Одақтан шығарылғандар үшін үшінші елдерде орталықтар құру бойынша заңнамалық бастаманы бастады. Дүйсенбі, 9 наурызда Еуропарламент депутаттары консерваторлар мен оңшыл партиялардың дауыстарымен ЕО-ның иммиграциялық саясатын айтарлықтай қатаңдататын шаралар пакетін мақұлдады.
Құжат Еуропа халық партиясының (ЕХП) парламенттік тобы мен оңшыл фракциялар арасындағы келісімнің нәтижесі болып табылады. Бұл шаралар ЕО елдеріне ЕО-дан тыс депортация орталықтарын құруға мүмкіндік береді. Баспана сұраулары қабылданбаған адамдарды осы орталықтарға жіберу жоспарланып отыр. Пакетте биліктің шешіміне қарамастан ЕО-дан шығудан бас тартқандар үшін кіруге тыйым салудан бастап түрме жазасына дейінгі қатаң жазалар да бар.
Еуропарламенттің жалпы отырысында депортация орталықтарын құру туралы дауыс беру 12 наурызда өтуі мүмкін.
ЕО-ның миграциялық саясатын қатаңдату адам құқықтары ұйымдарының қатаң сынына ұшырады. Олар жаңа ережелер адам құқықтарының жүйелі түрде бұзылуына әкелуі мүмкін деп қорқады, себебі заңсыз мигранттар ешқандай байланысы жоқ елдерге депортацияланады.
Сонымен қатар 2025 жылы ЕО-да баспана сұрау саны алдыңғы жылмен салыстырғанда 19 пайызға азайды. Дегенмен, ЕО-дан шығуға бұйрық берілгендердің тек 20 пайызы ғана туған еліне оралып жатыр.
Еске сала кетейік, Исландия Еуропалық Одаққа кіру жөнінде референдум өткізуді жоспарлап отыр.