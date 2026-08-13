Федералды сот Трамптың пошта арқылы дауыс беру бұйрығын тағы да бұғаттады
АСТАНА.KAZINFORM - Массачусетс штатындағы федералды аудандық сот пошта қызметіне президент Дональд Трамптың пошта арқылы бюллетень жеткізуге қатысты бұйрығының бір бөлігін орындауға уақытша тыйым салды, деп хабарлайды агенттіктің Вашингтондағы тілшісі.
Сейсенбі күні АҚШ аудандық сотының судьясы Индира Талвани Әйел сайлаушылар лигасы мен басқа да дауыс беру құқығы ұйымдарының пайдасына шешім шығарды. Сот пошта қызметіне 3 қарашадағы аралық сайлауға дейін президенттің атқарушы бұйрығын орындауға тыйым салатын алдын ала бұйрық шығарды, деп хабарлайды Fox 26.
Трамптың бұйрығы пошта қызметіне сайлауға құқылы сайлаушылардың федералды тізіміне кірмеген сайлаушыларға бюллетень жеткізуге тыйым салады. Талапкерлер президент өз өкілеттігін асыра пайдаланды деп мәлімдеді, себебі сайлауды реттеу штаттар мен Конгресс құзыретіне жатады.
Судья атқарушы биліктің сайлау ережелерін дербес белгілеуге өкілеттігі жоқ деп шешіп, осы дәлелдермен келісті. Алайда, Трамп әкімшілігінің адвокаттары бұйрықтың конституцияға сай екенін қорғамады, керісінше, талап арыз берген ұйымдардың оған қарсы шығуға жеткілікті негізі жоқ деген пікірге назар аударды.
Бұл Талванидің осы бұйрық бойынша Трамп әкімшілігіне қарсы екінші шешімі. Маусым айында әкімшілік 23 штатта және Колумбия округінде бұйрықтың басқа ережелерін бұғаттады. Оларға тіркелген сайлаушылардың федералды тізімін жасау және штаттардан пошта қызметіне тиісті деректерді беруді және оңай бақыланатын бюллетеньдерді пайдалануды талап ету кірді.
Шілде айының соңында АҚШ-тың 1-ші апелляциялық соты бұл шешімді қолдап, әкімшіліктің 20-дан астам штатта пошта арқылы дауыс беру шектеулерін қалпына келтіру әрекетін тоқтатты.
Трамп әкімшілігі АҚШ Жоғарғы Сотынан штаттардың талап арызының күшін жоюды сұрады. Сондықтан, елдің ең жоғарғы соты жақын арада президенттің мұндай сайлау талаптарын өз бетінше енгізуге өкілеттігі бар-жоғын шешуі мүмкін. Қазіргі уақытта екі бұйрық та тек 3 қарашадағы аралық сайлауға ғана қолданылады, себебі сот процесі жалғасып жатыр. Бір маңызды мәселе талапкерлердің мәртебесі болып қала береді. Әкімшілік штаттар мен дауыс беру құқығы ұйымдары бұйрыққа қарсы шығуға мүмкіндік беретін ешқандай нақты зиян көрмегенін алға тартады.
Бұған дейін Американың 25 штаты Трамп әкімшілігін жаңа тарифтерге байланысты сотқа берген болатын.