FIFA биылғы әлем чемпионатындағы жүлде қорын $871 млн-ға дейін арттырды
АСТАНА. KAZINFORM — Халықаралық футбол федерациясы (FIFA) 2026 жылғы әлем чемпионатының жүлде қорын 871 млн АҚШ долларына дейін ұлғайтуды бекітті. Шешім Канаданың Ванкувер қаласында өткен ұйым кеңесінің отырысында қабылданды, деп хабарлайды федерацияның ресми сайты.
FIFA мәліметтінше, жүлде қоры 15 пайызға өсті. Қаржы турнирге қатысатын 48 команда арасында бөлінеді.
Ұйым өкілдері төлемдер қайта қаралуын турнирдің коммерциялық табысымен және ұлттық федерациялардың логистика, салықтар мен қатысуды ұйымдастыру бойынша шығындарының артуымен байланыстырды.
Жаңартылған шарттарға сәйкес, әр командаға бұрын қарастырылған $10,5 млн орнына кемінде $12,5 млн беріледі. Дайындыққа бөлінетін қаражат команда үшін $2,5 млн-ға дейін ұлғайтылды, ал квалификациялық жарна $10 млн-ға көтерілді.
Қосымша делегация шығындарына және билет квотасын кеңейтуге субсидиялар қарастырылған. Бұл мақсаттарға $16 млн-нан астам қаражат бөлінген.
Табыс бөлігі FIFA-ның 211 мүшелік ассоциациясы арқылы әлем футболын дамытуға қайта бөлінеді.
2026 жылғы әлем чемпионаты 11 маусым мен 19 шілде аралығында АҚШ, Канада және Мексикада өтеді. Турнирге алғаш рет 48 команда қатысады.
