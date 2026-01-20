FIFA футбол құрамаларының рейтингін жариялады
АСТАНА.KAZINFORM - Халықаралық футбол ассоциациясының федерациясы (FIFA) ұлттық құрамалардың әлемдік рейтингін жариялады.
Бұл рейтингіде қазақстандық футболшылар өткен айдағыдай 114 орнын сақтап қалды.
Онда Испания құрамасы көш бастап тұрса, одан кейінгі орындарда Аргентина мен Испания келеді. Оған қоса алғашқы ондыққа Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланд, Марокко, Бельгия және Германия құрамалары енгізілген.
Отандастарымыз 2026 жылғы әлем чемпионаты іріктеу кезеңінде J тобында 8 ұпаймен 4 орынға тұрақтады. Олар Уэльстен екі мәрте (1:3, 0:1), Солтүстік Македониядан (0:1), Бельгиядан (0:6) есебімен жеңіліп, Солтүстік Македония және Бельгиямен (1:1) тең түссе, Лихтенштейнді (4:0, 2:0) екі мәрте тізе бүктірді.
Айта кетсек, Қазақстан UEFA Ұлттар лигасының жеребесі алдында бірінші себетке түсті.
Бұл турнирде Қазақстан құрамасы С лигасында бақ сынайды. Жеребе алдында ұлттық бірінші себетке орналасты. Онда бізден өзге Исландия, Албания, Черногория бар.
Ұлттар лигасының іріктеу және плей-офф кезеңдері 2026 жылдың 24 қыркүйегі мен 2027 жылдың 30 наурыз аралығында өтеді. Жеребе 12 ақпан күніне белгіленген.