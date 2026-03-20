FIFA Израиль футбол қауымдастығына айыппұл салды
АСТАНА. KAZINFORM – FIFA «алалаушылыққа байланысты ықтимал заңбұзушылықты» тергеуден кейін Израиль футбол қауымдастығына (IFA) 190 мың доллар айыппұл салып, оның болашақтағы әрекеттеріне қатысты ескерту жасады.
Халықаралық футбол федерациясының тәртіптік комитеті 2024 жылдың мамыр айында Палестина футбол қауымдастығына (PFA) қарсы бұрын айтылған алалаушылық туралы айыптауларды тексеріп, Израиль футбол қауымдастығының (IFA) ұйым мүшесі ретіндегі міндеттемелерін бірнеше рет бұзғаны туралы қорытынды жасады.
Кәсіби футболшылар қауымдастығы (PFA) сонымен қатар Израиль футбол қауымдастығын (IFA) «басқа қауымдастық (Палестина) аумағында орналасқан футбол командаларын ұлттық лигаға қосуға рұқсат берді» деп айыптады.
FIFA осыған байланысты «Батыс жағалауының соңғы құқықтық мәртебесі халықаралық жария құқық бойынша шешілмеген және өте күрделі мәселе болып қалып отырғанын есепке алып, ешқандай шара қолданбауы керек» екенін мәлімдеді.
- Израиль футбол қауымдастығы (IFA) FIFA тәртіптік кодексінің 13-бабын (қорлаушылық мінез-құлық және әділ ойын қағидаттарын бұзу) және 15-бабын (кемсітушілік және нәсілшілдік қорлау) бұзды, - делінген Халықаралық футбол федерациясының мәлімдемесінде.
Айыппұл мен ескертуден басқа IFA келесі үш үй матчында Израиль футбол қауымдастығы логотипінің жанына «Футбол әлемді біріктіреді – кемсітушілікке жол жоқ» деген жазуы бар баннерді ілуге міндетті.
- Израиль футбол қауымдастығы баннердің өлшемін, орналасқан жерін және стадионда орнатылуын әр матчқа 15 күннен кешіктірмей FIFA-ға бекіту үшін ұсынуы керек, - делінген мәлімдемеде.
Сот сонымен қатар IFA-ға «айыппұлдың үштен бір бөлігін алалаушылыққа қарсы күрес және қайталануын болдырмау бойынша кешенді жоспарды жүзеге асыру үшін бағыттауды» бұйырды.
FIFA «Израиль футбол қауымдастығының шешімге шағымдана алатынын» қосып өтті.
