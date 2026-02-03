ФИФА басшысы ресейлік командаларға салынған шектеулерді алып тастауды ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық футбол федерациясының (FIFA) президенті Джанни Инфантино ресейлік командаларды халықаралық турнирлерден шеттету мәселесін қайта қарау қажет деп санайды. Бұл туралы DW жазды.
– Біз мұны қарастыруымыз керек. Өйткені бұл тыйым еш нәтиже бермеді, керісінше, одан әрі көңілсіздік пен өшпенділікті күшейтті, – деді Инфантино Sky News телеарнасына берген сұхбатында.
Оның айтуынша, Ресейден шыққан қыздар мен ұлдар Еуропаның өзге бөліктерінде футбол ойнай алса, пайдалы болар еді.
Сонымен қатар ФИФА басшысы Израиль құрамаларын жарыстарға қатыстыруға тыйым салуға да қарсы екенін білдірді. Оның пікірінше, мұндай шешім жеңіліс болып саналады.
Инфантино ФИФА ережелеріне өзгерістер енгізу мүмкіндігін қарастыру қажет екенін атап өтті. Оның сөзінше, ұйым «саяси көшбасшылардың әрекеттеріне байланысты ешбір елге футбол ойнауға тыйым салмау керек» деген қағиданы өз жарғысында бекітуі тиіс. Футбол арқылы байланыстарды сақтап қалу маңызды екенін де қосты.
Ресей құрамалары мен клубтары 2022 жылы ФИФА және Еуропалық футбол қауымдастықтары одағы (UEFA) аясындағы жарыстардан шеттетілген болатын. The Times басылымының мәліметінше, ФИФА кеңесі бұл мәселе бойынша дауыс беру өткізуді әзірге жоспарлап отырған жоқ.
2023 жылы ФИФА Ресейдің 17 жасқа дейінгі ұлдар мен қыздар құрамаларына салынған тыйымды алып тастағанымен, іс жүзінде шектеулер сақталып қалды. Себебі елдің жасөспірімдер командалары УЕФА іріктеу турнирлеріне қатыса алмайды. Атап айтқанда, Англия, Украина, Польша және Швеция ресейлік командалармен ойнаудан бас тартты.
Айта кетейік, бұған дейін ФИФА футбол ережесіне өзгеріс енгізуі мүмкін екені хабарланды.