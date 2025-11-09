KZ
    Филиппиндегі тайфуннан 200-ден астам адам қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — Филиппиннің астан-кестеңін шығарған «Калмаэги» тайфунынан 2,9 миллион адам зардап шекті, деп хабарлайды Анадолы.

    Филиппиндегі тайфуннан қаза тапқандар саны 200-ден асты
    Фото: Анадолы

    Төтенше жағдайлар қаупін азайту және басқару ұлттық кеңесі (NDRRMC) тайфунның салдарынан болған апаттар туралы мәлімдеме жасады.

    — Елде «Тино» деп аталатын «Калмаэги» тайфунынан қаза тапқандар саны 204-ке жетті, делінген хабарламада.

    Ұлттық кеңес сонымен қатар 109 адамның із-түзсіз жоғалып кеткенін, тайфуннан зардап шеккендердің саны 2,9 миллионға жеткенін атап өтті.

    6 қарашада Филиппин президенті кіші Фердинанд Маркос елде төтенше жағдай жариялады.

    Еске салайық, бұған дейін Филиппинде тайфунынан қаза тапқандар саны артып келе жатқанын жазған болатынбыз

    Сондай-ақ Филиппинді қиратқан қуатты тайфун Вьетнамға бағыт алғаны туралы хабарладық.

