    23:58, 01 Ақпан 2026 | GMT +5

    Филиппиннің оңтүстігінде паром апатынан қаза тапқандар саны 40 адамға жетті

    АСТАНА. KAZINFORM – Филиппиннің оңтүстігіндегі Басилан провинциясы жағалауында болған паром апаты салдарынан қаза тапқандар саны 40 адамға жетті. Бұл туралы жексенбі күні Филиппин жағалау күзеті хабарлады, деп жазады Синьхуа.

    Фото: rappler.com

    Іздеу-құтқару операциясы паром апатқа ұшырағанына бір аптаға жуық уақыт өтсе де жалғасып жатыр. Замбоанга қаласынан Сулу провинциясындағы Холо қаласына бағыт алған кеме Балук-Балук аралының солтүстік-шығысында суға кеткен.

    Филиппин жағалау күзетінің мәліметінше, кемеден кемінде 316 адам аман-есен құтқарылған.

    Қазіргі уақытта билік өкілдері паром бортында болған жолаушылардың нақты санын анықтау жұмыстарын жалғастырып жатыр.

    Філиппин Әлем Төтенше оқиғалар, апаттар
