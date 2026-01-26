KZ
    Филиппинде паром аударылып, жүздеген жолаушы жоғалып кетті

    АСТАНА.KAZINFORM -  Филиппиннің оңтүстігінде Trisha Kerstin 3 паромының аударылуынан қаза тапқандар саны 7-ден 13-ке дейін өсті, деп хабарлайды News 5. 

    п
    Фото: rappler.com

    Арна мәліметінше, борттағы 342 жолаушының 100-ден астамы әлі хабар-ошарсыз. 200-ден астам адам құтқарылды.

    Оқиға болған аймақта іздеу-құтқару операциясы жүріп жатыр.

    Филиппин шенеуніктері 350-ден астам адамды тасымалдаған паром батып кеткенін, ал құтқарушылар 200-ден астам жолаушыны құтқарғанын мәлімдеді.

    Бұған дейін Филиппинде «Калмаэги» тайфунынан 200-ден астам адам қаза тапқаны айтылған. Содан кейін апат елдің ең ірі арал топтарындағы 24 провинцияға: Лусон, Висаяс және Минданаоға әсер етті.

