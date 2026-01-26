Филиппинде паром аударылып, жүздеген жолаушы жоғалып кетті
АСТАНА.KAZINFORM - Филиппиннің оңтүстігінде Trisha Kerstin 3 паромының аударылуынан қаза тапқандар саны 7-ден 13-ке дейін өсті, деп хабарлайды News 5.
Арна мәліметінше, борттағы 342 жолаушының 100-ден астамы әлі хабар-ошарсыз. 200-ден астам адам құтқарылды.
Оқиға болған аймақта іздеу-құтқару операциясы жүріп жатыр.
Филиппин шенеуніктері 350-ден астам адамды тасымалдаған паром батып кеткенін, ал құтқарушылар 200-ден астам жолаушыны құтқарғанын мәлімдеді.
Бұған дейін Филиппинде «Калмаэги» тайфунынан 200-ден астам адам қаза тапқаны айтылған. Содан кейін апат елдің ең ірі арал топтарындағы 24 провинцияға: Лусон, Висаяс және Минданаоға әсер етті.