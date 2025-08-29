Финляндия армиясы Калашников автоматынан бас тартқалы жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Финляндия қарулы күштері қазіргі Калашников автоматтарын кезең-кезеңімен алып тастап, батыс стандарттарына сәйкес келетін заманауи атыс қаруларына көшуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Финляндияның қару-жарақ өндіруші SAKO компаниясы фин армиясының арсеналына енгізу жоспарланып отырған Sako ARG автоматының бірнеше үлгісін ұсынды.
Осы уақытқа дейін фин жауынгерлері негізінен кеңестік Калашников автоматының (АК-47) негізінде жасалған «RK 62» автоматын, сондай-ақ сәл модернизацияланған «RK 95» автоматын қолданды.
Финляндияның Yle қоғамдық телерадиокомпаниясы жаңа Sako ARG автоматтары фин және швед әскерлерімен бірлесіп жасалғанын хабарлайды. Олар әсіресе Арктика жағдайында пайдалануға өте қолайлы болады.
Бұл шешімнің символдық мәні де болады, өйткені 7,62 мм калибрлі атыс қаруы негізінен Шығыс Еуропада өндіріліп, пайдаланылады, ал 5,56 мм калибрлі атыс қаруы НАТО елдерінде жиі қолданылады.
Финляндия НАТО-ға 2023 жылы сәуірде кірді.
