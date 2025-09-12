Финляндия әуе күштері одақтастарымен бірлесіп кең көлемді жаттығу өткізеді
АСТАНА. KAZINFORM — 22–26 қыркүйек аралығында Финляндия әуе күштері «Protective Fence 25» («Қорғаушы шеп 25») атты үлкен ұшақ жаттығуын өткізетін болады, оған шамамен 1200 әскери қызметші мен 50 ұшақ қатысады, деп жазады АЗЕРТАДЖ.
Бұл күзде Финляндияда жоспарланған ең ауқымды ұшақ жаттығуы болады. Фин әскери қызметкерлерімен бірге жаттығуға Швеция мен Дания әуе күштерінің әскери ұшқыштары қатысады.
Жаттығу Финляндияның негізгі авиациялық базаларымен шектеліп қалмайды, сондай‑ақ Оулу, Вааса, Коккола‑Пиетарсаари әуежайлары, сонымен қатар шведтердің Каллакс авиа базасында, Лулео қаласында өтеді.
Жалпы алғанда жаттығуға F/A-18 Hornet жойғыш ұшағы, Hawk оқу‑соғыс ұшақтары, NH90 тікұшақтары, бақылау ұшақтары Dornier 228, сондай‑ақ Швеция мен Данияның JAS 39 Gripen және C‑130 Hercules тасымалдаушы ұшақтары қатысады.
Бұл жаттығулардың мақсаты – қорғаныс қабілетін күшейту және әртүрлі орналасқан әуе базаларынан бір мезгілде кең ауқымды әуе операцияларын жүргізуді үйрену. Ұшулар Рованиеми, Каяани, Куопио, Ювяскюля, Вааса аудандарында және Ботник шығанағы үстінде өтеді.
Бағдарламаға төмен биіктікте ұшу, дыбыс жылдамдығынан асатын өткелдер және радиоэлектрондық соғыс құралдарын қолдану кіреді.
