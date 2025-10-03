KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    09:44, 03 Қазан 2025

    «Фиорентина» футболдан Конференция лигасын жеңіспен бастады

    Бүгін футболдан UEFA Конференция лигасы негізгі кезеңіндегі бірінші тур ойындары өтт, деп хабарлайды Sport12.kz.

    «Фиорентина» футболдан Конференция лигасын жеңіспен бастады
    Фото: UEFA.com

    Бұл турда Италияның «Фиорентина» командасы өз алаңында чехиялық «Сигмамен» шеберлік байқасты. Кездесу барысында италиялық клуб қарсылас қақпасына екі гол соқты. Осылайша қарсыласынан 2:0 есебмен басым түскен олар аталған турнирді жеңіспен бастады. 

    Ойындар кестесі:

    «Динамо Киев» (Украина) — «Кристал Пэлас» (Англия) 0:2
    «Лозанна» (Швейцария) — «Брейдаблик» (Исландия) 3:0
    «Зриньски» (Босния және Герцоговина) — «Линкольн» (Гибралтар) 5:0
    «Ягеллония» (Польша) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) 1:0
    «Лех» (Польша) — «Рапид» (Аустрия) 4:1
    «Райо Вальекано» (Испания) — «Шкендия» (Солтүстік Македония) 2:0
    КуПС (Финляндия) — «Дрита» (Косово) 1:1
    «Омония» (Кипр) — «Майнц» (Германия) 0:1
    «Абердин» (Шотландия) — «Шахтер Донецк» (Украина) 2:3
    «Шелбурн» (Ирландия) — «Хеккен» (Швеция) 0:0
    «Ноах» (Армения) — «Риека» (Хорватия) 1:0
    «Спарта Прага» (Чехия) — «Шемрок Роверс» (Ирландия) 4:1
    «Фиорентина» (Италия) — «Сигма» (Чехия) 2:0
    «Легия» (Польша) — «Самсунспор» (Түркия) 0:1
    «Целе» (Словения) — АЕК Африны (Румыния) 3:1
    «Ракув» (Польша) — «Университатя Крайово» (Румыния) 2:0
    «Слован Братислава» (Словакия) — «Страсбур» (Франция) 1:2
    АЕК Ларнака (Кипр) — «АЗ Алкмаар» (Грекия)4:0

    Жарыстың аталған сатысында барлығы 36 команда сынға түседі. Турнир барысында командалар алты ойыннан өткізеді.

    Алғашқы тур ойындары 2025 жылдың 2 қазанына белгіленсе, алтыншы тур 18 желтоқсанға жоспарланған. Плей-офф 2026 жылдың 19 және 26 ақпанында өтсе, 1/8 финал 12 және 19 ақпанда болады.

    Ал ширек финал 9 және 19 сәуір, жартылай финал 30 сәуір және 7 мамырға ойналса, финал 27 мамырда болады.

    Айта кетсек, бұдан бұрын Чемпиондар лигасында «Барселона» өз алаңында «Пари Сен-Жерменге» есе жіберді.

    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
