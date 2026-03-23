Флоридадағы Украина-АҚШ келіссөздері: екінші күннің қорытындысы
АСТАНА. KAZINFORM — Флоридадағы соңғы келіссөздер кезеңінде Украина және АҚШ делегациялары Украинаның қауіпсіздік кепілдігі және Ресей тарапымен тұтқын алмасу мәселелерін талқылады, деп хабарлайды DW.
АҚШ президентінің өкілі Стивен Уиткофф пен Украинаның Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің хатшысы Рустем Умеров Флоридадағы делегациялар арасындағы сындарлы келіссөздер және «позицияларды келісудегі ілгерілеушілік» туралы хабарлады.
Украина президенті Владимир Зеленский Ресеймен тұтқын алмасу «сигналдары» туралы жазды.
— Кездесулер барысында біз сенімді қауіпсіздік кепілдігі мен гуманитарлық бағыт мәселелеріне, атап айтқанда, азамат алмасу және қайтару мәселелеріне назар аудардық. Біз позицияларды келісуде және шешілмеген мәселелер ауқымын одан әрі шешуде ілгерілеушілікке қол жеткізіп жатырмыз, — деп жазылған Украина делегациясының басшысы Рустем Умеровтың Facebook-тегі жазбасында.
Умеров сонымен қатар «қол жеткізілген динамика» қосымша мәліметтер бермей, қақтығыстарды шешу бойынша келесі кездесулерге көшуге мүмкіндік береді деп үміттенетінін білдірді.
— Бұл сындарлы келіссөздер кешегі жетістіктердің жалғасы және Украина үшін тұрақты және сенімді қауіпсіздік жүйесін құрудың негізгі мәселелеріне, сондай-ақ аймақтағы маңызды гуманитарлық шараларға бағытталды, — деп жазды АҚШ президентінің арнайы елшісі Стивен Уиткофф Флоридадағы келіссөздердің екінші күнінен кейін X әлеуметтік медиа платформасында.
Сондай-ақ, Уиткофф АҚШ делегациясының құрамында өзінен басқа АҚШ президенті Дональд Трамптың күйеу баласы Джаред Кушнер мен Ақ үйдің аға кеңесшісі Джош Груенбаум болғанын хабарлады. Украина делегациясының құрамында Рустем Умеровтен басқа Президент кеңсесінің басшысы Кирилл Буданов, сондай-ақ саясаткерлер Давид Арахамия мен Сергей Кислица болды.
Келіссөздер нәтижелеріне түсінік бере отырып, президент Владимир Зеленский Telegram-да Киевтің сенімді қауіпсіздік кепілдігін алу қажеттілігін атап өтті.
Осы раунд қарсаңында Зеленский Флоридадағы украин делегациясының негізгі міндеті Ресей делегациясының қатысуымен болашақ үшжақты келіссөздерге дайындалу болатынын мәлімдеді.
Бұған дейін ақпан айында Женева қаласында Ресей, АҚШ және Украина қатысуымен украин қақтығысын реттеу жөніндегі келіссөздер өткенін жазғанбыз.