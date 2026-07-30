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    FlyArystan Ыстықкөлге ұшатын жолаушыларға ескерту жасады

    АСТАНА. KAZINFORM — FlyArystan әуе компаниясы Ыстықкөлдегі халықаралық спорттық іс-шараға байланысты Тамшы әуежайынан ұшатын жолаушыларға үндеу жасады.

    ұшақ
    Фото: Көлік министрлігі

    2026 жылғы 30 шілде мен 2 тамыз аралығында Шолпан-Ата — Тамшы әуежайы бағытындағы көлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізіледі.

    Әуе компаниясы өкілдері жолаушыларға жолдағы ықтимал өзгерістерді ескеріп, әуежайға алдын ала шығуға кеңес берді.

    — Ұшу алдындағы барлық рәсімнен уақытылы өту үшін әуежайға ұшуға кемінде 3 сағат қалғанда келуге кеңес береміз. Түсіністік танытқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз және сіздерге сәтті сапар тілейміз, — делінген хабарламада.

    Еске салайық, бұған дейін Астанада өтетін «Болашақ ойындары — 2026» халықаралық іс-шарасына байланысты қаладағы көлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізілетінін хабарлағанбыз. Осыған байланысты әуежайға баратын жолдардың кейбір учаскелері жабылуы мүмкін екені ескертілген еді.

    Ұшақ Әуежай FlyArystan Қырғызстан Жолаушы
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар