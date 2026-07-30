FlyArystan Ыстықкөлге ұшатын жолаушыларға ескерту жасады
АСТАНА. KAZINFORM — FlyArystan әуе компаниясы Ыстықкөлдегі халықаралық спорттық іс-шараға байланысты Тамшы әуежайынан ұшатын жолаушыларға үндеу жасады.
2026 жылғы 30 шілде мен 2 тамыз аралығында Шолпан-Ата — Тамшы әуежайы бағытындағы көлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізіледі.
Әуе компаниясы өкілдері жолаушыларға жолдағы ықтимал өзгерістерді ескеріп, әуежайға алдын ала шығуға кеңес берді.
— Ұшу алдындағы барлық рәсімнен уақытылы өту үшін әуежайға ұшуға кемінде 3 сағат қалғанда келуге кеңес береміз. Түсіністік танытқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз және сіздерге сәтті сапар тілейміз, — делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Астанада өтетін «Болашақ ойындары — 2026» халықаралық іс-шарасына байланысты қаладағы көлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізілетінін хабарлағанбыз. Осыған байланысты әуежайға баратын жолдардың кейбір учаскелері жабылуы мүмкін екені ескертілген еді.