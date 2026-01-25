FlyArystan ұшағы құстармен соқтығысып, тексеруден кейін қайта ұшты
АЛМАТЫ. KAZINFORM – 2026 жылғы 24 қаңтарда FlyArystan әуекомпаниясының Алматы – Орал бағыты бойынша FS7167 рейсі ұшақ құстармен соқтығысты.
Ұшақ Орал әуежайына қонған соң, Астанадан инженерлік-техникалық мамандар жіберіліп, ұшақ пен оның компоненттерін толық тексерді.
Компанияның мәліметінше, барлық тексеру аяқталғаннан кейін ұшақ эксплуатацияға рұқсат алып, 25 қаңтарда сағат 01:17-де Орал – Алматы бағыты бойынша қайта ұшып шықты.
Кешіктірілген рейстің жолаушыларына ыстық сусындар мен тамақ берілді, сондай-ақ 33 жолаушы сұраныс бойынша қонақүйге орналастырылды.
– Жолаушылар мен экипаждың қауіпсіздігі – басты басымдық. Барлық шара авиациялық қауіпсіздік пен техникалық эксплуатация талаптарына сәйкес қатаң орындалды, - делінген хабарламада.
