KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:36, 25 Қаңтар 2026 | GMT +5

    FlyArystan ұшағы құстармен соқтығысып, тексеруден кейін қайта ұшты

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – 2026 жылғы 24 қаңтарда FlyArystan әуекомпаниясының Алматы – Орал бағыты бойынша FS7167 рейсі ұшақ құстармен соқтығысты.

    FlyArystan ұшағы құстармен соқтығысып, тексеруден кейін қайта ұшты
    Фото: Sолтан Жексенбеков/Kazinform

    Ұшақ Орал әуежайына қонған соң, Астанадан инженерлік-техникалық мамандар жіберіліп, ұшақ пен оның компоненттерін толық тексерді.

    Компанияның мәліметінше, барлық тексеру аяқталғаннан кейін ұшақ эксплуатацияға рұқсат алып, 25 қаңтарда сағат 01:17-де Орал – Алматы бағыты бойынша қайта ұшып шықты.

    Кешіктірілген рейстің жолаушыларына ыстық сусындар мен тамақ берілді, сондай-ақ 33 жолаушы сұраныс бойынша қонақүйге орналастырылды.

    – Жолаушылар мен экипаждың қауіпсіздігі – басты басымдық. Барлық шара авиациялық қауіпсіздік пен техникалық эксплуатация талаптарына сәйкес қатаң орындалды, - делінген хабарламада.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстан аспанында шетелдік екі ұшақ соқтығыса жаздағанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Ұшақ Алматы Аң-құстар FlyArystan
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар