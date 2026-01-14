Франция 6 ақпанда Гренландияда консулдық ашатын болды
АСТАНА. KAZINFORM — Француз үкіметі 6 ақпанда Гренландия астанасы Нуукта консулдық ашатынын жариялады. Бұл аймаққа бұрынғы АҚШ президенті Дональд Трамп қызығушылық танытып, оны өз бақылауына алғысы келген, деп хабарлайды Анадолы.
Франция СІМ басшысы Жан-Ноэль Барро RTL радиостанциясына берген сұхбатында Гренландиядағы энергетикалық ресурстар мен стратегиялық орналасуына байланысты Франция өз қатысуын күшейткісі келетінін айтты.
Министрдің айтуынша, Нуукта француз консулдығын ашу туралы шешім осы мақсаттың айқын көрінісі саналады. Бұл консулдық Франция президенті Эммануэль Макронның аралға сапары кезінде өткен жылы жарияланған еді және ресми түрде 6 ақпанда ашылады.
Осы қадам арқылы Франция Гренландияда дипломатиялық өкілдігі бар елдер тобына қосылады.
Трамптың Гренландия жөніндегі мәлімдемелері
— Егер біз Гренландияны сатып алмасақ, оны Ресей немесе Қытай сатып алады. Мен президент болып тұрған кезде бұл іске аспайды. Әскери қатысу жеткіліксіз. Меншікте болу қажет, — деп мәлімдеді АҚШ президенті Дональд Трамп Гренландия туралы.
Трамп Қытай мен Ресейдің Гренландия маңында сүңгуір қайықтар мен басқа әскери кемелер барын айтып, бұл жағдайға жол бермейтінін және «қайтадан бақылауға алатынын» айтқан.
НАТО елдерінің бірлігін бұзуы мүмкін бе деген сұраққа ол: «Олар бізге бізден әлдеқайда көбірек мұқтаж» — деп жауап берген.
«Гренландияны өз бақылауына алу ниеті НАТО елдерінің бірлігін бұза ма?» деген сұраққа Трамп былай жауап берді: «Гренландияны алу ниеті НАТО елдерінің бірлігін бұзбайды, өйткені олар бізге бізден көбірек тәуелді».
Айта кетейік, Гренландия — Данияның автономды аймағы және бұрын АҚШ ұсыныстарын, оның ішінде егемендікті беру ұсыныстарын қабылдамаған.
Бұдан бұрын АҚШ Гренландияның әр тұрғынына 100 мың доллар төлеп, аралды сатып алуға ниетті екенін жазғанбыз.
Сондай-ақ, АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио заң шығарушыларға президент Дональд Трамптың Гренландияны басып алуды емес, сатып алуды жоспарлап отырғанын хабарлаған болатын.