Франция БҰҰ-ның «екі мемлекет» декларациясына бірауыздан қолдау білдірді
АСТАНА. KAZINFORM — Франция Президенті Эммануэль Макрон Париждің БҰҰ-ның Палестина-Израиль жанжалын шешуде «екі мемлекет» принципіне қайта оралуға шақыратын қарарын қолдайтынын мәлімдеді. Сонымен қатар, ХАМАС қозғалысынан Газа секторында биліктен бас тарту талап етілді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Қарарда «екі халық — екі мемлекет» қағидатына қайта оралу қажеттігі айтылған. Сондай-ақ, құжатта ХАМАС-тың Газа секторындағы басқаруын тоқтату талабы көрсетілген. 12 қыркүйекте бұл қарарды 142 ел қолдаса, 10 мемлекет қарсы болды, олардың қатарында — АҚШ пен Израиль. Тағы 12 мемлекет дауыс беруден қалыс қалды.
Франция Президенті Эммануэль Макрон бұл мәселеге қатысты әлеуметтік желіде мәлімдеме жасады:
— Біз бірге Таяу Шығыстағы бейбітшілікке апаратын қайтарымсыз жолды саламыз. Франция, Сауд Арабиясы және олардың серіктестері Нью-Йоркте жиналып, екі мемлекетті шешім арқылы бейбіт жоспарды іске асыруға тырысады. Басқа болашақ мүмкін: екі халық, екі мемлекет — Израиль мен Палестина — бейбітшілік пен қауіпсіздік жағдайында қатар өмір сүре алады. Бұл — бәрімізге байланысты, — деді Э. Макрон.
Айта кетейік, бұл БҰҰ қарарын Қазақстан Республикасы да қолдап дауыс берді.