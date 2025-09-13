Қазақстан Палестина-Израиль қақтығысында екі мемлекет принципін қолдады
АСТАНА.KAZINFORM — Жұма күні БҰҰ Бас ассамблеясы Палестина мәселесін бейбіт жолмен реттеу және екі мемлекет — Израиль мен Палестинаны құру туралы шешімді жүзеге асыру туралы декларацияны басым дауыспен мақұлдады, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Декларацияны қабылдауға 142 мемлекет дауыс берді, оның ішінде Қазақстан да бар. 10 мемлекет қарсы дауыс берді, оның ішінде Израиль мен АҚШ бар. 12 мемлекет қалыс қалды.
#BREAKING— UN News (@UN_News_Centre) September 12, 2025
UN General Assembly ADOPTS resolution endorsing the New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution
Voting result
In favor: 142
Against: 10
Abstain: 12 pic.twitter.com/38ilC20OYL
«Нью-Йорк декларациясы» Франция мен Сауд Арабиясының бастамасымен Газадағы соғыс пен қақтығысты екі мемлекетті шешу перспективаларының нашарлауы аясында шілде айында БҰҰ-ның штаб-пәтерінде өткен халықаралық конференцияның қорытындысы болды.
Конференция осы айдың соңында жалғасады.
Декларация екі мемлекетті шешімді жүзеге асырудың біртұтас жол картасын ұсынады. Ол Газада тез арада атысты тоқтатуды, ондағы барлық кепілге алынғандарды босатуды және егеменді Палестина мемлекетін құруды талап етеді. Сондай-ақ ол ХАМАС-ты қарусыздандырып, Газаны басқарудан шеттетуді, Израиль арасындағы қарым-қатынастарды қалыпқа келтіру және қауіпсіздік кепілдігін алуды талап етеді.
— Таяу Шығыстағы бейбітшіліктің негізгі мәселесі екі тәуелсіз, егемен, демократиялық екі мемлекет — Израиль мен Палестина бейбітшілік пен қауіпсіздікте қатар өмір сүретін екі мемлекетті шешімді жүзеге асыруында, — деді БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш.
Бірақ Израиль елшісі Дэнни Данон дауыс беру алдында сөйлеген сөзінде бұл мәлімдемені «біржақты» деп атап, ХАМАС бүгінгі кез келген қолдаудан ең үлкен жеңіске жеткенін айтты.
— Декларация бейбітшілікке жасалған қадам ретінде емес, Ассамблея беделіне нұқсан келтіретін кезекті бос қимыл ретінде ғана тарихта қалады, — деді ол.
Бұған дейін Палестинаны 145-тен астам мемлекет мойындағанын жазғанбыз.
Палестина БҰҰ Бас Ассамблеясының «екі мемлекет» шешімін құптады.