Франция ғарышты ел үшін маңызды әскери аймақ деп атады
АСТАНА. KAZINFORM — Париж 10 миллиардтан астам евроны ғарыштық қорғаныс жүйесін дамытуға жұмсайды, бұл әскери жоспарлау туралы заң аясында жүзеге асырылады. Бұл туралы Францияның Әуе күштерінің бас қолбасшысы Жером Белланже мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.
Ғарыш — Францияның әскери стратегиясының маңызды бағыттарының бірі және осы саладағы қорғанысты нығайту үшін едәуір ресурстар бөлінеді. Бұл туралы Францияның Әуе-ғарыш күштерінің бас қолбасшысы генерал Жером Белланже Le Journal du Dimanche апталық басылымына берген сұхбатында мәлімдеді.
— Ғарыш — бұл негізгі әскери бағыт, сондықтан Франция 2024–2030 жылдарға арналған әскери жоспарлау заңы аясында оған €10 миллиардтан астам қаражат бөлетіні түсінікті, — деді ол.
Бұл заң мемлекеттік бюджеттің €36 миллиардын әскери шығындарға бағыттауды көздейді.
Генералдың пікірінше, заманауи кез келген соғыс ғарыштан басталады.
— Кейбір аймақтарда, атап айтқанда Таяу және Орта Шығыс елдерінде дрондардың кедергісі спутниктік деректерді пайдалануға бөгет болып отыр, — деп атап өтті Белланже.
Бұған дейін парламенттік тыңдауларда генерал ғарыштағы соғыс басталғанын және осы салаға ерекше назар аудару қажет екенін мәлімдеген болатын.
Еске салайық, Франция 2030 жылға қарай қорғаныс бюджетін 76,3 млрд еуроға дейін ұлғайтады.