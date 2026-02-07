Франция Гренландия астанасы Нуукке бас консул тағайындады
АСТАНА. KAZINFORM — Францияның Нуук қаласындағы бас консулы Жан-Ноэль Пуатье өз қызметін бастады, деп хабарлады Анадолы Франция Сыртқы істер министрлігіне сілтеме жасап.
Сыртқы саясат ведомствосының хабарламасында Пуатье Гренландия астанасы Нуукте тұрақты тұратын бас консул ретінде қызмет атқаратыны айтылған.
Сондай-ақ Франция Еуропалық одаққа мүше мемлекеттер арасынан Гренландияда бас консулдық ашқан алғашқы ел болып табылатындығы атап көрсетілген.
Жаңа бас консул өңірде тұратын француз азаматтарына консулдық қызмет көрсетуге, сондай-ақ Франция мен Гренландия арасындағы мәдени, ғылыми және экономикалық салалардағы бұрыннан бар ынтымақтастық жобаларын тереңдетуге атсалысады.
Пуатьенің міндеттеріне жергілікті билік органдарымен саяси байланыстарды нығайту да кіреді. Франция Сыртқы істер министрлігі Францияны, Данияны және Гренландияны «терең достық байланыстары» байланыстыратынын атап өтті.
Хабарламада бас консулдықтың ашылуы барлық тарап тарапынан «құштарлықпен және сеніммен» қарсы алынғаны көрсетілген, сонымен қатар Франция «Дания Корольдігінің аумақтық тұтастығын құрметтеуге деген өз міндеттемесін қайта растағаны» айтылған.
Пуатье қызметке АҚШ президенті Дональд Трамптың Гренландия туралы мәлімдемелерін күшейткен кезеңде келген.
Трамптың Гренландияға қатысты мәлімдемелері
Бұрын Трамп Гренландия туралы сұрақтарға жауап беріп, егер АҚШ аралды бақылауға алмаса, оның орнына Ресей немесе Қытай ала алады деп айтқан. Оның пікірінше, тек әскери қатысу жеткіліксіз және «территорияны иемдену қажет».
Трамп сондай-ақ Гренландия аймағында ресейлік және қытайлық сүңгуір қайықтар мен басқа әскери кемелердің бар екендігін атап, АҚШ «қалайда Гренландияны алады» деген еді.
«Гренландияны өз бақылауына алу ниеті НАТО елдерінің бірлігін бұза ма?» деген сұраққа Трамп былай жауап берді: «Гренландияны алу ниеті НАТО елдерінің бірлігін бұзбайды, өйткені олар бізге бізден көбірек тәуелді».
Дания Корольдігінің құрамына кіретін Гренландия автономды аймағы бұған дейін АҚШ тарапынан суверенитетті беру ұсыныстарын қабылдамаған.
Осыған дейін Француз үкіметі 6 ақпанда Гренландия астанасы Нуукта консулдық ашатынын жариялады.
Бұдан бөлек, АҚШ Гренландияның әр тұрғынына 100 мың доллар төлеп, аралды сатып алуға ниетті екенін жазғанбыз.
Сондай-ақ, АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио заң шығарушыларға президент Дональд Трамптың Гренландияны басып алуды емес, сатып алуды жоспарлап отырғанын хабарлаған болатын.