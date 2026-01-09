Франция мен Бельгияға «Горетти» дауылы соқты
АСТАНА.KAZINFORM — Бельгия мен Францияның кей аймақтарына «Горетти» дауылы соғып, ауа райы күрт нашарлады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Дауыл соңы жаңбыр мен қарға ұласып, желдің екпіні күшейді. Францияның Манш департаментінің солтүстік-шығыс жағалауындағы Барфлерде жел екпіннің жылдамдығы сағатына 213 км-ге (130 миль/сағ) жетті.
Францияның солтүстігінде және батысында жиырмаға жуық департамент жоғары дабыл жариялады (қызғылт сары дабыл деңгейі).
Бретань, Нормандия және Пай-де-ла-Луар аймағына пойыз қатынасы тоқтатылды.
Манш және Сена-Маритим департаменттерінде мектептер жабылды.
Сонымен қатар, Бретаньде шамамен 20 000 үй, Пай-де-ла-Луар департаментінде 7000 үй және Нормандияда 5000 үй, жалпы ел бойынша 50 000 үй жарықсыз қалды.
Брюссельде билік ағаштар тұрғындардың үстіне құлап кетуі мүмкін деп қауіптеніп, барлық қоғамдық саябақтар мен алаңдарды жабуды бұйырды.
— Брюссель аймағы барлық алаңдарды, саябақтарды және Сонян орманын жауып жатыр. Желдің екпіні сағатына 70-тен 90 км-ге дейін жетуі мүмкін. Брюссель қоршаған ортаны қорғау агенттігінің мәліметі бойынша, бұл келушілердің қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін, — деп мәлімдеді билік.
Бұған дейін Парижде жауған қар шамамен 900 км созылған көлік кептелісін тудырғанын хабарлаған едік.