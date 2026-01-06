Парижде жауған қар шамамен 900 км созылған көлік кептелісін тудырды
АСТАНА.KAZINFORM — Циклон Батыс Еуропаның көп бөлігіне қар әкелді. Қалың қар жауған елдер қатарында Нидерланд, Бельгия және Франция да бар, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Француз БАҚ-тарының хабарлауынша, елдегі 26 өрт сөндіру бөлімі жоғары дайындықта (қызғылт сары дабыл деңгейі), Париждегі ауа райының қолайсыздығына байланысты ел астанасында 240 қоңырау түскен.
Шарант-Маритим департаментінде 35 сантиметрге дейін қар жауды, ал Францияның метеорологиялық қызметі бұл жолғы қар «ерекше» деп сипаттады.
Сейсенбі күні Нормандияда, Пай-де-Луар аймағында және Иль-де-Франс пен Бретаньдегі басқа департаменттерде оқушыларды тасымалдау тоқтатылды.
Франция астанасы мен оның маңындағы аудандарда қар жаууы және Рождество мен Жаңа жыл мерекелерінен кейін демалушылардың келуіне байланысты көлік кептелісі рекордтық деңгейге жетті.
Мемлекеттік Sytadin порталы 5 қаңтарда күндіз Франция автожолдарында шамамен 900 км көлік кептелісі болғанын хабарлады. Оңтүстікке қарай жүретін A6, A7 және A10 автожолдарында көлік кептелісі ерекше болды, себебі қаңтар айының осы кезеңі демалушылардың курорттардан жаппай кетіп, үйлеріне оралатын уақыты таяған.
Бұған дейін ТЖМ ауа райына байланысты тұрғындарға ескерту жасаған болатын.