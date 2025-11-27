Франция соты Саркозиге қатысты екінші үкімді күшінде қалдырды
АСТАНА. KAZINFORM – Францияның Кассациялық соты бұрынғы президентке 2012 жылғы сайлау науқанына шамадан тыс шығын келтіргені үшін шығарған қаулыны күшінде қалдырды. Алты айлық жаза мерзімі шартты түрде тағайындалды, ал тағы алты ай балама шаралармен ауыстырылуы мүмкін, деп хабарлайды DW ақпарат агенттігі.
Францияның Кассациялық соты сәрсенбі, 26 қарашада бұрынғы президент Николя Саркозидің 2012 жылғы сайлау науқаны кезінде шамадан тыс шығынға ұшырағаны үшін айыптауын күшінде қалдырды. Сот оған бір жылға бас бостандығынан айыру жазасын растады.
Үкім заңды күшіне енді. Саркози жазаның алты айлық мерзімін шартты түрде өтейді, ал қалған алты ай мысалы, электронды білезік тағу арқылы жеңілдетілуі мүмкін. Саясаткердің өзі кінәсіздігін мәлімдеуін жалғастырып отыр.
Кассациялық сот айыптаулардың мәнін қарастырып жатқан жоқ, тек процессуалдық қателіктердің бар-жоғын тексеріп жатыр. Іс сайлауға консервативті лагерь атынан түскен Саркози 2012 жылғы науқанға байланысты шығындарына байланысты қозғалды. Сол кезде ол заңда белгіленген 22,5 млн еуро шекті екі есеге жуық асырды. Bygmalion event-компаниясы Саркозидің партиясына жалған шот-фактуралар беру арқылы артық соманы жасырды.
Саркозидің өзі жалған шот-фактура схемасын жасады деп айыпталған жоқ. Бірақ ол сайлау науқанын заңсыз қаржыландырды деп айыпталды. Ол алдағы күндері жазасын қандай үлгіде өтейтінін біледі.
Айыпталушының адвокаттары оның 70 жасына байланысты жазаны жеңілдетуді талап етеді деп жоспарланып отыр. Кассациялық сот сонымен қатар апелляциялық шағым түсірген тағы үш айыпталушының, соның ішінде Саркозидің сайлауалды штабының менеджеріне қатысты үкімдерін күшінде қалдырды.
Бұл Францияның бұрынғы президенті үшін бас бостандығынан айыру жазасына кесілген екінші соңғы үкім. 2024 жылдың желтоқсанында ол судьяға пара беруге әрекеттенгені үшін бір жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл ретте жазасын электронды бақылау құрылғысын тағып жүру арқылы өтеуі тиіс болған. Үш айдан соң, мамыр айында бақылау құрылғысы оның жасына байланысты алынып тасталды.
Осы жылдың қыркүйегінде Саркозиге Ливия қаражатын саяси қызметке пайдалануға байланысты қылмыстық ұйым құрғаны үшін бес жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Түрмеде үш апта отырғаннан кейін ол қараша айының басында мерзімінен бұрын босатылды. Енді ол жазасына Апелляциялық сотта шағымдануды жоспарлап отыр. Кезекті сот 2026 жылдың наурыз айында қайта басталады.
Николя Саркози Франция президенті қызметін 2007 жылдан 2012 жылға дейін атқарды. Ол әлемдік қаржы дағдарысына қарсы күресте маңызды рөл атқарды. Франция 2011 жылы сол кездегі Ливияның сол кездегі көсемі Муаммар Каддафиге қарсы көтеріліске әскери түрде қатысқан алғашқы елдердің бірі болды.
Францияның бұрынғы президенті Николя Саркози Париждегі La Santé түрмесінде небәрі 20 күн болып, бұл уақыт аралығы кітап жазуға жеткілікті болды.