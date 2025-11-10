Сот Францияның бұрынғы президенті Саркозиді түрмеден босатты
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Францияның Апелляциялық соты Францияның бұрынғы президенті Николя Саркозидің ісі бойынша өз шешімін шығарды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Ол түрмеден босатылды. Алайда, бұл оның жазасын өзгертпейді: сот шешімімен Саркози қазір сот бақылауында. Оған елден шығуға, іс бойынша куәгерлермен немесе әділет министрімен байланысуға тыйым салынады.
Осылайша, бұрынғы президент 21 күн түрмеде отырды. Енді ол жазасына Апелляциялық сотта шағымдануды жоспарлап отыр. Кезекті сот 2026 жылдың наурыз айында қайта басталады.
2007 жылдан 2012 жылға дейін қызмет еткен 70 жастағы Францияның бұрынғы президенті 25 қыркүйекте Ливиядағы сайлау науқанын қаржыландыру ісіндегі қылмыстық топқа қатысы бар деп танылды, бірақ мемлекеттік қаражатты жымқыруды жасыру және пассивті сыбайлас жемқорлық айыптарынан ақталып шықты.
Алайда, сот 2007 жылғы сайлау науқанын заңсыз қаржыландырудың ешқандай дәлелін таппады. Саркози бес жылға бас бостандығынан айырылды. 21 қазанда ол Париждің 14-ші ауданындағы Ла-Санте түрмесінде жалғыз адамдық камерада жазасын өтей бастады.
Бұған дейін Францияның экс-президенті Николя Саркози түрмеде арнайы күзетке алынғанын хабарлаған едік.