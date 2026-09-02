Франция түрмелеріндегі жазасын өтеушілердің тығыздығы рекордтық деңгейге жетті
АСТАНА. KAZINFORM - Францияның түрме жүйесі тұтқындар саны бойынша жаңа рекордтық көрсеткішке жетті.
2026 жылдың 1 тамызындағы жағдай бойынша елдің түзеу мекемелерінде 63 303 операциялық орынға 89 668 тұтқын орналастырылған.
Le Figaro газетінің мәліметі бойынша, тұтқындар саны соңғы бір жылда 6,5%-ға өскен. Жалпы тығыздық деңгейі 141,6%-ға жетті. Тергеу изоляторларында және қысқа мерзімді жазасын өтеп жатқандарға немесе сотын күтіп отырғандарға арналған мекемелердегі тығыздық 175%-ға жетті.
Төсектердің жетіспеушілігіне байланысты камера едендеріне 7 956 матрац қойылды. Бұл сан соңғы бір жылда 43,5%-ға өсті.
2026 жылдың басында Еуропа Кеңесі Франция түрмелерінің жағдайын сынға алып, олардың «адам қоймасына» айналу қаупі туралы ескертті. Ұйым есебінде антисанитариялық жағдайлар мен зорлық-зомбылықтың жоғары деңгейде екені айтылған.
Шілде айында жарияланған есебінде түрмелердің бас бақылаушысы Доминик Симонно бүкіл ел бойынша шара қабылданбай отырғанына шағымданды.
Франция Әділет министрлігі модульдік түрмелерде қосымша 3000 орын құруды жоспарлап отыр, олардың жартысы 2027 жылға қарай пайдалануға берілуі тиіс.
Жаңа насандар салу түрме тұрғындарының өсу қарқынын шешуге көмектеспейді. Жағдайды тұрақтандыру үшін Франция алты апта сайын бір түзету мекемесін ашу қажет деп санайды.
Франция Түркиямен қатар түрмедегі тұтқындарының тығыздығы ең жоғары елдердің қатарына кіреді.
Бұған дейін Бельгия мигрант тұтқындардың көп болуына байланысты Эстония түрмелерін жалға алатыны хабарланған.