Францияда 2027 жылғы президент сайлауының күндері белгіленді
АСТАНА.KAZINFORM — Франция Конституциясына сәйкес, сайлау қазіргі президенттің өкілеттігі аяқталғанға дейін 20-35 күн бұрын өткізілуі тиіс, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Брюссельдегі тілшісі.
Дауыс берудің бірінші туры 2027 жылдың 18 сәуірінде, ал екінші туры 2027 жылдың 2 мамырында өтеді.
Le Figaro газетінің хабарлауынша, шешім бүгін Франция Министрлер Кеңесінің отырысында қабылданады.
Франция Конституциясына сәйкес, сайлау қазіргі президенттің өкілеттігі аяқталғанға дейін 20-35 күн бұрын өткізілуі тиіс.
Эмманюэль Макронның мандаты 2027 жылдың 14 мамырында аяқталады. Сондықтан таңдалған күндер конституциялық талаптарға толық сәйкес келеді.
Макрон 2017 жылдан бері Франция президенті қызметін атқарады. Оның 2022 жылы басталған екінші мерзімі аяқталуға жақын.
Бақылаушылар алдағы сайлау науқанының елдегі және жалпы Еуропалық Одақтағы қазіргі саяси жағдайға байланысты шиеленісті өтуі мүмкін екенін атап өтеді.
Франциядағы президент сайлауы дәстүрлі түрде тек Еуропада ғана емес, сонымен қатар халықаралық деңгейде де үлкен қызығушылық тудырды, себебі Франция ЕО-ның ірі экономикалық мүшесі саналады.
Бұған дейін Колумбияның жаңа президенті сайланғаны хабарланған болатын.