Францияда аптап ыстықтан көз жұмғандар саны көбейді
АСТАНА.KAZINFORM - Франция денсаулық сақтау органдары маусым айындағы рекордтық аптап ыстық кезінде әдеттегіден 5764 артық адам өлімі тіркелгенін хабарлады. Өлім-жітім әсіресе 15 жастан асқан адамдар арасында жиілеген, деп хабарлайды France 24.
Бұл 15 000 адамның өмірін қиған 2003 жылғы аптап ыстықтан бергі өлім-жітім көрсеткіші ең жоғары тіркелген кезең болып отыр.
Өткен айда болған аптап ыстықтан қаза болғандардың шамамен үштен екісі 75 жастан асқан адамдар болса, бестен бір бөлігі 45 пен 64 жас аралығындағы адамдар.
Бұл өлім-жітімнің жартысы небәрі үш күнде, 25-27 маусым аралығында болды.
2026 жылғы маусым айы Францияда 1947 жылдан бергі ең ыстық маусым болды. Аптап ыстық кезінде елдің көп аймағында температура 40°C-ден асты, ал 24 және 25 маусымдағы орташа тәуліктік температура айға қарамастан, ең жоғары тіркелген көрсеткіш болды.
Бұған дейін Токиода 260-тан астам адам ауа райының күрт өзгеруіне байланысты ауруханаға жатқызылғаны хабарланған болатын.