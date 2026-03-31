Францияда дизель отынының бағасы 40 жылдағы ең жоғары деңгейге жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Францияда дизель отынының бағасы 1985 жылдан бері ең жоғары деңгейге жетіп, литріне 2,2 еуроға (шамамен 1200 теңге) жақындады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің аймақтағы меншікті тілшісі.
Францияда дизель отынының бағасы бесінші апта қатарынан өсіп келеді. Олар тек соңғы жеті күнде 8 еуроцентке, ал Таяу Шығыстағы соғыс басталғаннан бері — 50 еуроцентке өсті. Дизель отыны — Францияда ең көп тұтынылатын отын, ол елдің жалпы отын нарығының шамамен 68%-ын құрайды.
BFMTV телеарнасының хабарлауынша, Франция үкіметі елде тапшылық пен Таяу Шығыстағы қақтығыстың күшеюі аясында отын бағасының өсуіне қатысты алаңдаушылыққа байланысты техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін дизель отынын сатуға уақытша рұқсат беру туралы шешім қабылдаған.
Францияда бензин бағасы да қымбаттап жатыр. Соңғы аптада Францияда E10 бензинінің (құрамында этанол бар АИ-95 баламасы) бір литрінің бағасы 3 еуроцентке, ал Иран айналасындағы дағдарыстың ушығуынан бері — литріне 26 еуроцентке өсті. Қазіргі кезде E10 бензині бір литрінің бағасы 1,9 еуро (1000 теңгеден сәл астам) және біртіндеп 2 еуроға (1100 теңге) жақындап келеді. Этанолсыз кәдімгі АИ-95 бензинінің бағасы қазірдің өзінде 2 еуродан асты.
Бағаның айтарлықтай өсуі тек Еуропа елдерінің Таяу Шығыстан дизель отынын импорттауға тәуелділігімен ғана емес, сонымен қатар дизель отыны мен бензин арасында салық салудағы айырмашылықпен де түсіндіріледі. Мақалада дизель отынына салынатын салықтар бензинге салынатын салықтарға қарағанда төмен, бұл мұнай бағасының дизель отынының бағасына әсерін біршама күшейтеді, делінген материалда.
Бұған дейін Францияның экономика және қаржы министрі Ролан Лескюр ел үкіметінің сәуір айында Таяу Шығыстағы шиеленістің күшеюіне байланысты отын бағасының күрт өсуінен ең көп шығынға ұшыраған салаларға 70 млн еуро мемлекеттік көмек бөлгенін мәлімдеген болатын.
