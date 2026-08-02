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    Францияда орман өрттерінің беті қайтты

    АСТАНА. KAZINFORM — Францияда бірнеше күнге созылған күрестен кейін орман өрттері бақылауға алынды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі ТАСС-қа сілтеме жасап.

    Францияда орман өрттерінің беті қайтты
    Фото: EPA

    Францияның премьер-министрі Себастьен Лекорню ел аумағындағы орман өрттері қазіргі уақытта бақылауға алынғанын мәлімдеді.

    — Жалпы алғанда, бүгінде еліміздегі орман өрттері бақылауға алынды, — деді Үкімет басшысы La Tribune Dimanche газетіне берген сұхбатында.

    Оның айтуынша, Францияның оңтүстік-батысындағы Жиронда департаментінде шыққан өртпен күрес қиын болған. Себебі жалын өз ауа ағындарын қалыптастырып, бағытын күтпеген жерден өзгертіп, тез таралған.

    — Қазіргі уақытта төтенше жағдайлар қызметтерінің жанқиярлық еңбегінің, ауа райының өзгеруінің және өрт ошақтарын үздіксіз бақылаудың арқасында жағдай қайта тұрақталды, — деді Себастьен Лекорню.

    Еске салайық, бұған дейін Францияның оңтүстік-батысындағы Жиронда департаментінде болған ірі орман өрті оқшауланғанын, алайда елде табиғи өрттерге қатысты ахуал әлі де күрделі екенін хабарлағанбыз. Жаз басынан бері Францияда 119 мың гектар орман алқабы жанып кеткен.

    Өрт Орман Франция
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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