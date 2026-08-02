Францияда орман өрттерінің беті қайтты
АСТАНА. KAZINFORM — Францияда бірнеше күнге созылған күрестен кейін орман өрттері бақылауға алынды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі ТАСС-қа сілтеме жасап.
Францияның премьер-министрі Себастьен Лекорню ел аумағындағы орман өрттері қазіргі уақытта бақылауға алынғанын мәлімдеді.
— Жалпы алғанда, бүгінде еліміздегі орман өрттері бақылауға алынды, — деді Үкімет басшысы La Tribune Dimanche газетіне берген сұхбатында.
Оның айтуынша, Францияның оңтүстік-батысындағы Жиронда департаментінде шыққан өртпен күрес қиын болған. Себебі жалын өз ауа ағындарын қалыптастырып, бағытын күтпеген жерден өзгертіп, тез таралған.
— Қазіргі уақытта төтенше жағдайлар қызметтерінің жанқиярлық еңбегінің, ауа райының өзгеруінің және өрт ошақтарын үздіксіз бақылаудың арқасында жағдай қайта тұрақталды, — деді Себастьен Лекорню.
Еске салайық, бұған дейін Францияның оңтүстік-батысындағы Жиронда департаментінде болған ірі орман өрті оқшауланғанын, алайда елде табиғи өрттерге қатысты ахуал әлі де күрделі екенін хабарлағанбыз. Жаз басынан бері Францияда 119 мың гектар орман алқабы жанып кеткен.