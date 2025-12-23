Францияда полиция адамдарды пышақпен қорқытқан ер адамға оқ атты
АСТАНА. KAZINFORM — 22 желтоқсан күні Францияның Гренобль қаласында полиция пышақпен адамдарға қауіп төндірген ер адамға қарсы оқ атты, деп хабарлайды агенттіктің меншікті тілшісі.
Алдын ала мәліметке сәйкес, таңғы сағат 09:00 шамасында ер адам автооқыту орталығының ғимаратына басып кіріп, қызметкерлерді пышақпен қорқытқан. Оқиға туралы хабар түскен соң, полиция қызметкерлері шақырылған.
Күдікті оқиға орнынан қашып үлгергенімен, көп ұзамай жақын маңдағы көшелердің бірінен табылған. Полиция оны ұстау кезінде ер адам автокөлігін тәртіп сақшыларына қарай бағыттаған. Осыған байланысты полиция қызметкерлері қару қолдануға мәжбүр болған.
Нәтижесінде күдікті жарақат алды. Дәрігерлер оның өміріне қауіп төніп тұрмағанын хабарлады. Ер адамның жеке басы полицияға белгілі.
