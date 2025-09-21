Францияда Шыңғыс Айтматовтың құрметіне конференция өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Париждегі ЮНЕСКО штаб-пәтерінде қырғыз жазушы, журналист, дипломат және мемлекет қайраткері Шыңғыс Айтматовты еске алуға арналған конференция өтті, деп хабарлайды TRT ақпараттық агенттігі.
Бұл конференция Қырғызстанның ЮНЕСКО-дағы Тұрақты Өкілдігі мен ТҮРКСОЙ (Түркі мәдениеті халықаралық ұйымы) бірлесіп ұйымдастырған «Шыңғыс Айтматов және ЮНЕСКО: Әлемді біріктіретін ортақ мұра» атты іс-шара аясында өтті. Конференцияда Айтматовтың өмірі туралы деректі фильм көрсетіліп, дипломаттар, оған мәдениет қайраткерлері және халықаралық қонақтар қатысты.
Қырғызстанның ЮНЕСКО-дағы өкілі Садык Шер-Нияз фильмнің мақсаты Айтматовтың мәңгілік мұрасын көрсету екенін айтты.
Парижде өткен бұл шара Айтматовтың жаһандық, мәдени естелік пен адамгершілік қадір-қасиет туралы мәңгілік мұрасы дәріптелді. Түркияның ЮНЕСКО-дағы өкілі Гүлнұр Айбет оны «XX ғасырдың ең ұлы дауыстарының бірі» деп атады.
— Бұл фильм мені үйге оралғандай сезіндірді. Айтматов әрдайым адам, еңбекші мен аналар туралы айтатын. Біз оның қалдырған мұрасымен мақтана аламыз, — деді ол.
Ал ТҮРКСОЙ Бас хатшысы Сұлтан Раев оны «халықтар арасында көпір салған гуманист. Айтматов Орталық Азияны әлемге ашты» деп мадақтады.
