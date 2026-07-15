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    Францияда ұлттық футбол құрамасының жеңілісі жаппай тәртіпсіздікке ұласты

    АСТАНА.KAZINFORM - Франция құрамасының әлем чемпионатының жартылай финалындағы жеңілісі елдің бірнеше қаласында жаппай тәртіпсіздік тудырды.

    тәртіпсіздік
    Фото: видеодан алынған скрин

    Ызалы жанкүйерлер полициямен қақтығысып, көліктер мен көше мүліктерін қиратты. Сәрсенбі күні таңертең Париж полиция префектурасы жариялаған алдын ала есепке сәйкес, әлем чемпионатының жартылай финалына байланысты іс-шаралар кезінде қалада 141 адам тұтқындалды.

    - Бұл тұтқындау негізінен құқық қорғау органдары қызметкерлері мен төтенше жағдай қызметіне бағытталған пиротехникалық минометтерді қолдануға байланысты. Бақытымызға орай, бұл әрекеттердің салдарынан ешкім ауыр жарақат алған жоқ, - делінген полиция департаментінің мәлімдемесінде.

    Бір күн бұрын Парижде 98 адам тұтқындалды. Ең шиеленісті жағдай Лионда болды. Матчтан кейін бір топ адам полиция қызметкерлеріне бағыттап пиротехника мен басқа да заттар лақтырды. Қаладағы қақтығыстар кезінде жиырма адам ұсталды.

    Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Францияның әлем чемпионатының жартылай финалына шыққаны хабарланған болатын.

    Әлем жаңалықтары Жаппай тәртіпсіздік Футбол Франция
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Авторлар