KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    06:29, 26 Сәуір 2026 | GMT +5

    Францияда жол-көлік оқиғасынан төрт адам мерт болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Францияның солтүстігінде 16-18 жас аралығындағы төрт жас жігіт жол апатынан қайтыс болды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бельгиядағы меншікті тілшісі.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Марна департаментінің прокуратурасы мәлімдегендей, бұл қайғылы оқиға шамамен 18:30–да Мэри-сюр-Марн (Mairy-sur-Marne) коммунасына жақын № 80 департаменттік жолында болған.

    Автокөлікте төрт жасөспірім болған, олар жолдан шығып, ағашқа соғылған. Жолаушылардың барлығы сол жерде көз жұмды. Көлікті басқарған жүргізушінің жасы 17-де болған, оның жүргізуші куәлігі болған.

    Марна префектурасының алдын ала мәліметтеріне сәйкес, қаза тапқандардың барлығы осы департаменттің Ольне-л’Этр (Aulnay-l’Aître) коммунасынан шыққан.

    Шалон-ан-Шампань прокуратурасы өлімнің себебін және апаттың мән-жайларын тергеп жатыр. Жандармерия автокөліктің жолдан шығуына не себеп болғанын анықтап жатыр.

    — Қазір бұл қайғылы оқиғаның себептері анықталуда, — деп атап өтті прокуратура.

    Осыған дейін Нигерияда жол-көлік апатынан 30 адам қаза тапқандығы туралы жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    Көз жұмды жасөспірім Әлем жаңалықтары Жол-көлік оқиғасы Жастар Франция
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар