Франциядағы Қазақстан азаматтары әкімшілік санкциясыз қайтарылады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Сенаттың жалпы отырысында «Қазақстан Үкіметі мен Француз Үкіметі арасындағы адамдарды реадмиссиялау туралы келісімді ратификациялау туралы» Заң мақұлданды.
Келісімге Мемлекет басшысының Француз Республикасына ресми сапары барысында 2024 жылғы 5 қарашада қол қойылды.
- Келісім тиісті мақсаттарды іске асыруға бағытталған. Осы орайда көші-қон процестерін басқару және заңсыз көші-қонға қарсы іс-қимыл саласындағы Қазақстан мен Франция мемлекеттері арасындағы екіжақты ынтымақтастық үшін құқықтық негіз жасау ескерілген. Келісім тараптары саналатын мемлекеттер аумағына заңсыз келген, онда болған немесе тұратын адамдарды қайтарудың тиімді тетігін қамтамасыз ету, көші-қон режимдерін теріс пайдаланудың алдын алу қарастырылған. Ратификациялауға ұсынылып отырған құжат адамдарды реадмиссиялау және транзиттеу тетіктерін іске асыруға бағытталған құқықтық, әкімшілік және рәсімдік шаралардың егжей-тегжейлі тәртібін белгілейді, - деді сенатор Қайрат Тастекеев.
Атап айтқанда, Келісім мына нормаларды қамтиды:
- реадмиссия, транзит, құзыретті органдар және басқа да шартты тиімді қолданып, оның ережелерін түсінудің бірізділігін қамтамасыз етуге бағытталған анықтамалар көзделеді;
- реадмиссиялаудың рәсімдері, атап айтқанда оның негіздері, реадмиссиялау туралы өтінішхаттың мазмұны мен оған жауап беру мерзімі, заңсыз келуді растайтын дәлелдемелер тізімі, консулдық тыңдаулар өткізілетін жағдайлар реттеледі;
- транзиттеудің шарттары мен қағидаттары, оның рәсімдері, транзиттеуден бас тарту негіздері нақты анықталады;
- жол жүру құжаттарын беру, адамдарды беруді ұйымдастыру, екі мемлекеттің Келісімді іске асыруы үшін Мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттері, сондай-ақ реадмиссияланатын адамдарды сүйемелдеу шарттары белгіленеді;
- Келісімді іске асыру барысында дербес деректерді беру және өңдеу, оларды қорғау тәртібі айқындалады;
- көлік және транзиттеу шығыстарын бөлу тетігі бекітіледі.
- Келісімді іске асырып, тікелей өзара іс-қимыл жасайтын құзыретті органдар ретінде Қазақстан мен Франция тараптарынан олардың Ішкі істер министрліктері белгіленеді. Құжатты ратификациялау заңсыз көші-қонға қарсы күресте тиімділікті арттыруға және екі елдің аумағында болған азаматтарды оларға әкімшілік санкциялар қолданбай қайтаруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді, - деді депутат.
Жалпы отырыс барысында Қазақстан реадмиссиялау туралы келісімдерді жиырмаға жуық елмен жасағаны мәлім болды. Олардың қатарында Өзбекстан, Ресей, Германия, Швейцария, Польша, Чехия және тағы басқа мемлекеттер бар.
Айта кетейік, былтыр желтоқсан айында Парламент Мәжілісі «Қазақстан Үкіметі мен Француз Үкіметі арасындағы адамдарды реадмиссиялау туралы келісімді ратификациялау туралы» Заңын қабылданғанын жазған едік.