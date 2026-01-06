Францияның медицина қызметкерлері 10 күндік ереуілге шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Франциядағы жеке медициналық тәжірибе дәрігерлері ереуілге шықты, ал елдегі емханалардың көпшілігі жабылады. Бұл туралы Францияның тегін медицина одағының (UFLM) президенті Жером Марти мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Ж.Марти атап өткендей, ереуілге дәрігерлер, соның ішінде хирургтар қатысып отыр. Бұдан басқа, ереуілге студенттер, интерндер және басқа да медицина қызметкерлері шықты. Ұйым басшысының айтуынша, билік сала өкілдерінің талаптарына жауап бермей отыр.
БАҚ хабарлауынша, медицина қызметкерлері биліктің жаңа 2026 жылы қабылдаған шараларына қарсы шықты. Олар әлеуметтік қамсыздандыру бюджетіндегі бірқатар шараға, атап айтқанда, еңбекке жарамсыздық парақтарына қатысты шараларға наразылық білдіріп отыр. Билік еңбекке жарамсыздық парақтарына бақылауды күшейтуді және әкімшілікке кейбір медициналық қызметтер үшін ақыны біржақты төмендетуге мүмкіндік беруді көздеп отыр.
— Бұл бізге деген жеккөрушілікті танытып отырған өте қатал әрекет, өйткені олар (билік) біздің кәсіби тәуелсіздігіміз бен дәрі жазып беру еркіндігімізді бұзып отыр, — деп қосты Жером Марти.
Дәрігерлердің наразылық акциясы 10 күнге созылады. Францияның Денсаулық сақтау министрлігі тұмау эпидемиясы кезінде азаматтардың үздіксіз медициналық көмек алуын қамтамасыз ету үшін шаралар қабылданғанына сендірді. Ведомство қажет болған жағдайда мамандар жұмысқа шығуға мәжбүрленетінін атап өтті.
— Медициналық көмекке қол жеткізуде қиындықтар болатыны анық, — деді Дж. Марти.
Ереуілге Француз тегін медицина одағының президенті де қатысады.
— Менің кеңсемнің есігі 5-15 қаңтар аралығында жабық болады, — деп сендірді Ж.Марти.
