KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    06:15, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Француз киножұлдызы денсаулығы туралы қауесетті жоққа шығарды

    АСТАНА. KAZINFORM — Танымал актриса Брижит Бардо денсаулығына қатысты қауесеттерге сенбеуге, көрермендерінен еш алаңдамауды сұрады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Француз киножұлдызы денсаулығы туралы қауесетті жоққа шығарды
    Фото: Видеодан скрин

    Брижит Бардо қорының мәтіметінше, 91 жастағы француз және әлемдік кино жұлдызы «өзі үшін алаңдайтындарды» сабырға шақыруға тырысты.

    Францияда соңғы кездері Брижит Бардоның денсаулығына қатысты алып-қашпа әңгіме көбейіп кетті. Актриса жалған ақпарат таратқан журналистерді айыптап, қазіргі уақытта сауығып келе жатқанын және жеке өміріне құрметпен қарауын талап етті.

    Дүйсенбіде Var-Matin басылымы француз киножұлдызының Тулондағы ауруханаға жатқызылғанын хабарлады.

    Брижит Бардо 1970 жылдан бастап өзін жануарларды қорғау ісіне арнаған. Ол сол уақыттан бастап кино әлемімен қош айтысты. Қазір актриса Сен-Тропе курортындағы (Францияның оңтүстік-шығысындағы) әйгілі «La Madrague» резиденциясы мен екінші үйі «La Garrigue»-де тұрады. 

    Еске салайық, биыл мамыр айында француз актері Жерар Депардье 2021 жылы түсірілім алаңында екі әйелге зорлық көрсеткені үшін кінәлі деп танылды.

    Тегтер:
    Кино сырқат Актер Франция Денсаулық
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар