Фрида Калоның суреті Нью-Йорктегі аукционда рекорд орнатты
АСТАНА.KAZINFORM - Мексикалық суретші Фрида Калоның «Ұйқы» атты автопортреті Нью-Йорктегі Sotheby's аукционында 54,7 миллион долларға сатылды. Бұл әйелдің бұрын-соңды сатылмаған кез келген суреті үшін рекордтық баға, деп хабарлайды DW.
Сатып алушының есімі жарияланбады.
1940 жылғы суретте суретшінің төсекте ұйықтап, бұлттар арасында қалқып жүргені бейнеленген. Ал жарылғыш заттарға оралған қаңқа шатырда жатыр. Сурет - Калоның Мексикадан тыс жердегі жеке коллекцияда сақталған бірнеше туындыларының бірі. Оның жұмысы туған елінде ұлттық қазына болып саналады.
Әйел суретінің бұрынғы рекорды 2014 жылдан бері америкалық суретші Джорджия О'Кифтің «Гүл» картинасында болған. 2014 жылы Sotheby's аукционында Datura гүлі бейнеленген сурет 44,4 миллион долларға жаңа иесін тапты.
Фрида Кало жұмысының бұрынғы ең жоғары бағасы 34,9 миллион долларды құрады. Бұл 2021 жылы аукционда суретшінің күйеуі Диего Риверамен бірге бейнеленген «Диего және мен» картинасы үшін төленген баға еді.
Бұған дейін Густав Климттің «Элизабет Ледерердің портреті» аукционда 236,4 миллион долларға сатылып, қазіргі заманғы өнердің ең қымбат туындысы атанғаны хабарланған.