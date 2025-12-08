KZ
    08 Желтоқсан 2025

    Фристайлдан әлем кубогінің кезеңі: Қазақстан құрамасының нәтижесі

    АСТАНА. KAZINFORM – Финляндияның Рука қаласында фристайлдан әлем кубогінің алғашқы кезеңі өтті.

    фристайл
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, бұл додада могул және фристайлдан сайыстар өтті.

    Могул жарысында үш қазақстандық спортшы іріктеуден өтіп, алғашқы финалда өнер көрсетті. Төменде ұлттық құрама спортшыларының толық көрсеткіштері көрсетілген.

    Фристайл – могул

    - Павел Колмаков - 14-орын

    - Максим Емельянов - 34-орын

    - Антон Бондарев - 37-орын

    - Анастасия Городко - 7-орын

    - Аяулым Әмренова - 15-орын

    - Юлия Галышева - 17-орын

    - Юлия Феклистова - 29-орын

    Фристайл - акробатика

    - Асан Асылхан - 14-орын

    - Шерзод Хаширбаев - 17-орын

    - Дінмұхаммед Райымқұлов - 23-орын

    - Роман Иванов - 24-орын

    - Ұланбакір Өмірзақов - 26-орын

    - Ардана Маханова - 28-орын

    Айта кетейік, 18 жастағы Әмір Омарханов әлемдік рейтингіде тағы бір үздік көрсеткішіне қол жеткізді.

