ФТБ әлем чемпионаты өткен жерден 600-ден астам дрон тәркіледі
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Федералды тергеу бюросы әлем чемпионаты басталғаннан бері матч өтетін орындардың маңынан 600-ден астам дрон тәркіленгенін хабарлады.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, дрондар шектеу қойылған әуе кеңістігін бұзған.
ФТБ ел бойынша жергілікті және мемлекеттік құқық қорғау органдарымен бірлесіп, әлем чемпионаты өтіп жатқан аумақтағы дрондар белсенділігін бақылап отыр.
Бұзушылықтардың көпшілігі айыппұл мен дрондарды тәркілеумен аяқталды.
Әрбір әлем чемпионаты матчынан үш сағат бұрын дрондарға ұшуға тыйым салынған аймақ жарияланады. Бұл шектеулер матчтан кейін үш сағат бойы күшінде қалады.
Бұған дейін АҚШ-та футболдан әлем чемпионаты өтіп жатқан стадиондар маңында 300-ден астам дрон тәркіленген болатын.