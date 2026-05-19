Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатын отандық телеарналар тікелей эфирде көрсетеді
АСТАНА. KAZINFORM — Дүниежүзілік доп додасы 11 маусым мен 19 шілде аралығында өтпек.
XXIII әлем біріншілігі тарихта алғаш рет бірден үш елде — АҚШ, Канада және Мексиканың 16 қаласында ұйымдастырылады. Жаһандық жарыста алғаш рет 48 құрама бақ сынайды. Турнир аясында жалпы 104 матч өтеді.
Футболсүйер қауым чемпионат матчтарын «Qazaqstan» және «Qazsport» телеарналарының тікелей эфирінде және олардың сайттарында тамашалай алады.
Ал футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының финалы 19 шілдеде сағат 15:00–де Нью-Джерси штатының Ист-Ратерфорд қаласындағы «Метлайф» стадионында өтеді.