KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатын отандық телеарналар тікелей эфирде көрсетеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Дүниежүзілік доп додасы 11 маусым мен 19 шілде аралығында өтпек.

    Где в Казахстане смотреть матчи чемпионата мира по футболу-2026
    Фото: fifa.com

    XXIII әлем біріншілігі тарихта алғаш рет бірден үш елде — АҚШ, Канада және Мексиканың 16 қаласында ұйымдастырылады. Жаһандық жарыста алғаш рет 48 құрама бақ сынайды. Турнир аясында жалпы 104 матч өтеді.

    Футболсүйер қауым чемпионат матчтарын «Qazaqstan» және «Qazsport» телеарналарының тікелей эфирінде және олардың сайттарында тамашалай алады.

    Айта кетейік, бұған дейін де футболдан әлем чемпионатына қатысты жаңалықтарды жариялағанбыз. Мәселен, Иран ұлттық құрамасы әлем чемпионатына қатыспауы мүмкін.

    Сонымен бірге, шетелдік футбол жанкүйерлеріне АҚШ-қа кіру үшін төлем қажет болмайды.

    Одан бөлек, 50 Cent, Nelly, Diplo ӘЧ-2026 концерттерінің хедлайнерлері болады.

    Сондай-ақ, футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатына шыққан барлық құрама анықталған болатын.

    Ал футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының финалы 19 шілдеде сағат 15:00–де Нью-Джерси штатының Ист-Ратерфорд қаласындағы «Метлайф» стадионында өтеді.

     

    Спорт Футбол әлем чемпионаты
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
    Авторлар