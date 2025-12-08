Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының финалы қайда өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының финалы 19 шілдеде сағат 15:00-де Нью-Джерси штатының Ист-Ратерфорд қаласындағы «Метлайф» стадионында өтеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
FIFA NBC News-ке сілтеме жасай отырып, АҚШ-та, Канадада және Мексикада өтетін 48 ел қатысатын турнирдің 104 ойынының басталу уақытын жариялады.
Турнирге жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00-де немесе одан кейін басталатын 54 күндізгі және 50 ойын кіреді.
Мехико қаласында 11 маусымда Тринидад және Тобаго мен ОАПР арасындағы алғашқы матч жергілікті уақыт бойынша сағат 13:00-де басталады.
Ширек финалдар 9 шілдеде сағат 16:00-де Массачусетс штатының Фоксборо қаласындағы «Джиллетт» стадионында, ал келесі күні түскі сағат 12:00-де (ШҚ) Калифорния штатының Инглвудтағы SoFi стадионында басталады.
Соңғы екі ширек финал 11 шілдеде сағат 17:00-де Майамидегі «Хард Рок» стадионында және сағат 20:00-де (шығыс уақытымен сағат 21:00) Канзас-Ситидегі «Эрроухед» стадионында өтеді.
Жартылай финалдар 14 шілдеде сағат 14:00-де (шығыс уақыты бойынша сағат 15:00) Техас штатының Арлингтон қаласындағы AT&T стадионында, ал келесі күні сағат 15:00-де Атлантадағы Mercedes-Benz стадионында басталады. Екі стадионның да жиналатын шатыры бар.
Ширек финалдан бастап барлық ойынды қосқанда АҚШ-та 78 ойын, сондай-ақ Канада мен Мексикада әрқайсысында 13 ойыннан өтеді.
Оңтүстік Корея – Канада мен Мексикадан басқа АҚШ-та матч өткізбейтін жалғыз команда. Олар алғашқы ойынын Мексиканың Гвадалахара қаласында Чехия, Дания, Ирландия және Солтүстік Македонияға қарсы өткізеді, содан кейін сол стадионда Мексиканың «Эль Три» ұлттық футбол командасымен кездеседі және раундты Мексиканың Монтеррей қаласында ОАР-ға қарсы ойынмен аяқтайды.
Бұған дейін АҚШ футбол жанкүйерлері үшін виза алу тәртібін жеңілдеткенін жазған болатынбыз.