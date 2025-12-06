KZ
    00:33, 06 Желтоқсан 2025

    Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының жеребесі тартылды

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін АҚШ астанасы Вашингтон қаласында футболдан 2026 жылғы әлем чемпионаты финалдық кезеңінің жеребесі тартылды.

    Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының жеребесі тартылды
    Фото: livesport.ru

    Әлем чемпионатында бақ сынайтын құрамалар төрт себетке бөлінген. Қазір оған қатысатын 42 құрама белгілі болып отыр. Қалғаны алдағы жылы болатын плей-офф ойындарында анықталады.

    А тобы: Мексика, Оңтүстік Африка, Оңтүстік Корея, еуропалық С жолы плей-оффы (Дания/Солтүстік Македония/Чехия/Ирландия)

    B тобы: Канада, еуропалық А жолы плей-оффы (Италия/Солтүстік Ирландия/Уэльс/Босния және Герцеговина), Катар, Швейцария.

    C тобы: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

    D тобы: АҚШ, Парагвай, Австралия, еуропалық С жолы плей-оффы (Түркия/Румыния/Словакия/Косово)

    E тобы: Германия, Кюрасао, Кот-д′Ивуар, Эквадор.

    F тобы: Нидерланд, Жапония, еуропалық В жолы плей-оффы (Украина/Швеция/Польша/Албания), Тунис

    G тобы: Бельгия, Египет, Иран, Жаңа Зеландия

    H тобы: Испания, Кабо-Верде, Сауд Арабиясы, Уругвай

    I тобы: Франция, Сенегал, құрлықаралық өтпелі ойындар - 2 бағыт (Боливия/Суринам/Ирак), Норвегия

    J тобы: Аргентина, Алжир, Аустрия, Иордания

    K тобы: Португалия, құрлықаралық өтпелі ойындар - 1 бағыт (Жаңа Каледония/Ямайка/Конго ДР), Өзбекстан, Колумбия

    L тобы: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

    Беделді бәсеке алғаш рет 48 құрама қатысады. Әрбір топтан алғашқы екі орындағы екі құрама, үшінші орын алған 12 құрамадан үздік көрсеткішке ие болған сегіз құрама 1/16 финалға шығады.

    Дүбірлі дода барлығы 39 күнге (11 маусым-19 маусым) созылып, АҚШ; Канада, Мексикада өткізіледі.

    Айта кетсек, Қазақстан құрамасы әлем чемпионаты іріктеу кезеңінде. Қазірге дейін отандастарымыз Уэльстен екі мәрте (1:3, 0:1), Солтүстік Македониядан (0:1), Бельгиядан (0:6) есебімен жеңіліп, Солтүстік Македония және Бельгиямен (1:1) тең түссе, Лихтенштейнді (4:0, 2:0) екі мәрте тізе бүктірді.

