    10:36, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Футболдан ӘЧ: 5 қыркүйекте қандай құрамалар ойнайды

    АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионаты іріктеу кезеңінде Еуропа құрлығы бойынша бүгін, 5 қыркүйекте төрт топта кезекті тур ойындары өтеді.

    Футболдан ӘЧ: 5 қыркүйекте қандай құрамалар ойнайды
    Фото: UEFA.com

    В тобында Словения мен Швеция, Швейцария мен Косово, С тобында Дания мен Шотландия, Грекия мен Беларусь шеберлік байқасады.

    Ал D тобында Исландия мен Әзербайжан, Украина мен Франция, I тобында Италия мен Эстония, Молдова мен Израиль, L тобында Фарер аралдары мен Хорватия, Черногория мен Чехия жасыл алаңға шығады. 

    Айта кетсек, 4 қыркүйекте бірқатар ойындардың нәтижесі белгілі болды.

    Бельгия құрамасы сырт алаңда Лихтенштейнді ірі есеппен жеңді.

    Бельгиялық футболшылар Қазақстан құрамасы ойнап жатқан J тобында сынға түсіп жатыр. 

    Кездесу барысында олар қарсылас қақпасына жауапсыз алты гол соқты. Нәтижесінде 7 ұпаймен өз тобында үшінші орынға көтерілді. Бұл топта Уэльс 10 ұпаймен бірінші, Солтүстік Македония 8 ұпаймен екінші орында тұр. Ал Қазақстан 3 ұпаймен төртінші орынға жайғасса, Лихтенштейннің әзірге қоржыны бос. 

    Айта кетсек, 4 қыркүйекте Қазақстан құрамасы өз алаңында Уэльске 0:1 есебімен жеңіліп қалды.

    Ал А тобында Германия сырт алаңда Словакияға 0:2 есебімен жол берсе, Солтүстік Ирландия Люксембургтен 3:1 есебімен басым түсті.

    Е тобында Грузия құрамасы Түркияға 2:3, Болгария құрамасы Испанияға 0:3 есебімен жол берсе, G тобында Литва мен Мальта, Нидерланд пен Польша 1:1 есебімен тең ойнады.

